ضبط 3 أشخاص بحوزتهم حشيش في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 5 أكياس حشيش بمدينة 6 أكتوبر.



بداية الواقعة أثناء مرور القول الأمني رئاسة الملازم سامح بشارة – الضابط بإدارة تامين أكتوبر والقوة المرافقة بالحي الأول بجوار نادي دجلة اشتبهوا في مستقلي السيارة رقم ط ص س / 2149 مصر ماركة هيونداي النترا ولدي التوجه لفحصهم حاولوا الهرب بالسيارة اصطدمت بسيارة الشرطة بزجاج الباب الأيمن.



وتمكنت القوات من ضبط السيارة ومستقليها وهم كل من محمد . ع .غ – سن 30 عامل "قائد السيارة"، ومحمد . م . ز – سن 31 سائق "مالك السيارة"، واحمد . ك . ع – سن 25 عامل مقيم الفيوم، وبحوزتهم 5 اكياس لجوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ 48900 جنيه.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسيارة لتسهيل ترويجها.



أمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرير المحضر اللازم وعرض المتهمين على النيابة العامة.

