مواعيد انقطاع الكهرباء في طنطا والمحلة.. تفاصيل

أعلن المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية اليوم أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات غرب المحلة يومي السبت والأحد من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 مساءً وذلك لتأمين عمل شد الموصلات جهد 220 ك.ف.



وأشار والمناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي بمدينة المحلة وتشمل "شارع نعمان الأعصر – المركز الطبي – المخبز الألى – طريق الجابرية – منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن – مجلس المدينة – منطقة الزراعة – طريق دمرو – طريق ديرب – منطقة سيدى خلف – منطقة العيسوي – شارع الحنفي – شارع العباسي القديم – المبرة – السنترال 1 ، 2 – حي أول المحلة – مجمع الأحوال المدنية – منطقة زكريا – شارع جلال الدين – شارع المعهد الديني – قسم ثالث المحلة – المنطقة الصناعية – منطقة المنسوب – برهام – أبو دراع – سوق الجملة – عزبة خضر – أبو زهرة – القاضي – الإمام – منطقة إخوان خليل – المنشية – جسر الجمهورية – مركز الكبد – مستشفى الصدر – مستشفى الحميات".



بينما خطوط الريف وتشمل "الدواخلية – نمرة البصل – السجاعية – صفط تراب – سندسيس – عياش – ديرب هاشم – بلقينا – الهياتم – الجابرية – البنوان – تنقية المياه 1 ، 2 – سامول – المعتمدية – دنوشر.



كما أهاب "الحسيني " قاطني هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة .



من جانبها صرحت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربي عن سيكشن (1 ، 2) شرق طنطا ل.ت الجيش يوم السبت من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 8:00 صباح نفس اليوم وذلك لنقل كابلات مغذيات خروج السكشن من الخلايا إلى الكومباكتات .



وأوضحت المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي أول شارع البحر – منطقة الأثرية وحلقة القطن – سوق الفسيخ – عمارات الأوقاف – جرين هاوس – سوق ناصر – شارع صبري.



كما أهابت المواطنين قاطني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة .





