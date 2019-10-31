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حوادث

كاميرات المراقبة تفضح لصين اقتحما شركة بحدائق القبة لسرقتها

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:44 م
المتهمان عقب ضبطهما
المتهمان عقب ضبطهما
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كتب محمد صبري
كشفت كاميرات المراقبة لصين اقتحما شركة بحدائق القبة وسرقا أجهزة ولاذا بالهرب الى ان تم تحديدهما وضبطهما ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرض المتهمين والمضبوطات علي النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من صاحب شركة لتجارة وتوريد الأدوات الصحية الكائنة بشارع حسين الشريف ـ دائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر " لاب توب " و ٣ هواتف محمول و ٨ شاشات كمبيوتر و ٥ حدات كمبيوتر "كيسة " و جهاز برنتر من داخل الشركة عمله ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين ان الشركة كائنة بالطابق الثاني فوق الأرضي ووجود كسر بنافذة المطبخ المطلة على منور العقار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطلين ، بإعداد الأكمنة تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة باسلوب " التسلق وكسر النافذة " وقيامهما بنقل المسروقات بإستخدام دراجة بخارية " توك توك " ، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات ، وكذا ضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
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