Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 ضمن تصنيف QS العالمي للمنطقة العربية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:50 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية.

أوضح التقرير أن 22 جامعة مصرية أدرجت ضمن التصنيف من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذي تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة.

وشملت الجامعات المصرية التى أدرجت فى التصنيف للمنطقة العربية جامعات: القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، حلوان، قناة السويس، الأمريكية، الألمانية، البريطانية، طنطا، الزقازيق، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بنها، بني سويف، المنيا، الفيوم، المستقبل، جنوب الوادي، كفر الشيخ، المنوفية.

وأشار التقرير إلى زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل إلى 17.1٪ ، على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 16.4% العام الماضي.

جدير بالذكر أن تصنيف " " QS يعتمد على العديد من المعايير منها، (الشهرة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الدوليين).
Advertisements

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير وناصر منسي يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي بالسخنة

كارثة صحية.. 8 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان الرئة

مصيبة.. نجيب ساويرس يلجأ للقضاء بسبب تصريحاته عن استقالة الحريري ..شاهد

بعد التنمر عليه.. نشوى مصطفى تدافع عن أحمد فلوكس

في عيد ميلادها.. الجمهور يهاجم ميس حمدان بسبب سعاد حسني

بسبب السفر لقطر.. ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الشفاف.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

من الخليفة للورديان.. مسلسل انهيار العقارات في القاهرة والاسكندرية عرض مستمر (تفاصيل)

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب