لتقاضيها رشوة.. الرقابة الإدارية تضبط رئيس مكتب شهر عقاري سابقة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من رئيس مكتب الشهر العقاري "سابقًا"، بإحدى المحافظات لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل استغلال نفوذها لدى مرؤوسيها السابقين بالمكتب، لإلغاء بعض التوكيلات التي كانت قد حررتها قبيل احالتها للمعاش لصالح اخرين ليستولوا بها على ممتلكات الغير بعد نسبتها الي أصحابها على خلاف الحقيقة.



واستطاعت هيئة الرقابة الإدارية ضبط جميع التوكيلات المزورة التي حررتها المتهمة.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.