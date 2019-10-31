مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء زلزال جنوبي الفلبين

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر، اليوم الخميس، جراء زلزال بلغت قوته 5ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق جنوبي الفلبين.





وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، أن الزلزال أسفر عن وقوع عدد من المصابين وتدمير منازل كانت قد تضررت جراء الزلزالين السابقين اللذين وقعا خلال الشهر الجاري، كما تم تعليق العمل في المدارس بالمدن والقرى المتأثرة بالزلزال مخافة وقوع هزات ارتدادية.





من جهتها، ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية (على موقعها الإلكتروني) أن القتلى الخمسة سقطوا في مقاطعة (كوتاباتو) الأكثر تضررا من الزلزال، والتي لحق بها الدمار جراء زلزالزين قويين ومئات الهزات الارتدادية هذا الشهر.





ومن بين القتلى رئيس إحدى القرى والذي لقي مصرعه بعد أن انهار المبنى الإداري للقرية خارج بلدة (ماكيلالا) بمقاطعة (كوتاباتو).





بدوره، قال الأمن الرئاسي- في بيان- إنه سيتم فحص منزل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الذي يتواجد به حاليا مع عائلته بمدينة دافاو التي ضربها الزلزال أيضا، للتحقق من عدم تعرضه لأضرار.





يذكر أن زلزال اليوم هو الثالث الذي يضرب البلاد هذا الشهر، حيث أسفر زلزال الثلاثاء الماضي الذي ضرب البلاد بقوة 6ر6 درجة عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 395 آخرين وتدمير أكثر من 2700 منزل، كما تعرضت البلاد في 16 أكتوبر الجاري لزلزال آخر بقوة 3ر6 درجة أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 200 آخرين وتدمير 7 آلاف منزل.