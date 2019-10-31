Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قيادية بحماة الوطن: على المصريين التحلي بأخلاق النبي لمواجهة التطرف

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:10 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
وجهت مرثا محروس، أمينة المواطنة بحزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية عامة والفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن ومؤسس الصاعقة المصرية وكل أعضاء الهيئة العليا بالحزب خاصة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.

ودعت المصريين إلى التأمل والتحلي بأخلاق النبي "صلى الله عليه وسلم" لمواجهة التطرف والإرهاب الذي لا يفرق بين دين، مع إحياء السيرة النبوية العطرة فعلا وقولا، والبعد عن الخلاف والتشتت.

وطالبت مرثا محروس خلال بيانها جموع المصريين بالتوحد لمواجهة تحديات الفترة المقبلة سواء كانت تحديات اقتصادية أو اجتماعية والتكاتف سويا من أجل أن تحيا مصر دائما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العلماء يرصدون أهم دروس وعبر الهجرة النبوية.. ويؤكدون: حولت المجتمع الفاضل إلى واقع معايش.. وإيثار رسول الله الكافرين على نفسه أبرزها.. والمروءة وحدها منعت المشركين من اقتحام بيت النبي لقتله

تنسيقية شباب الأحزاب تنفي وجود فروع لها في المحافظات

ترشيحاتنا

بعد التنمر عليه والسخرية منه.. هؤلاء يقفون وراء الهجوم على أحمد فلوكس

هل الوضوء قبل غسل الجنابة شرط لصحته .. مستشار المفتي يجيب

مصطفى شوبير وناصر منسي يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي بالسخنة

الزمالك يمنح أحمد حسن مكى 500 ألف جنيه.. وهذا المقابل

هل يجوز مساعدة والدتي المسنة في الاغتسال.. دار الإفتاء ترد

برهم صالح: رئيس الوزراء العراقي وافق على تقديم استقالته بشرط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور