قيادية بحماة الوطن: على المصريين التحلي بأخلاق النبي لمواجهة التطرف

وجهت مرثا محروس، أمينة المواطنة بحزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية عامة والفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن ومؤسس الصاعقة المصرية وكل أعضاء الهيئة العليا بالحزب خاصة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.



ودعت المصريين إلى التأمل والتحلي بأخلاق النبي "صلى الله عليه وسلم" لمواجهة التطرف والإرهاب الذي لا يفرق بين دين، مع إحياء السيرة النبوية العطرة فعلا وقولا، والبعد عن الخلاف والتشتت.



وطالبت مرثا محروس خلال بيانها جموع المصريين بالتوحد لمواجهة تحديات الفترة المقبلة سواء كانت تحديات اقتصادية أو اجتماعية والتكاتف سويا من أجل أن تحيا مصر دائما.

