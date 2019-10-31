955 طالبا تقدموا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها..و9 كليات تحسمها بالتزكية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الإتحادات الطلابية بجامعة بنها ان عدد الطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية ، بلغ ٩٥٥ طالبا وطالبة منهم 574 طالبا و٣٨١ طالبة وتجرى الانتخابات بـ 6 كليات فقط وهى التربية النوعية والهندسة ببنها والفنون التطبيقية والتجارة والحقوق والاداب ، فيما حسمت الانتخابات بالتزكية في 9 كليات.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على حسن سير العملية الانتخابية، وحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب المرشحين مشيرا الى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.



واشار السعيد الى انه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف علي الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور عارف سيلمان عميد كلية الهندسة ببنها وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعضو من ادارة " I.T " بادارة الجامعة للقيام بإدخال كافة بيانات العملية الانتخابية الكترونيا وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية وغير المرشحين.





كما تشكيل لجان فرعيه بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.



من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أن الجامعه وكلياتها استعدت استعدادا كاملا لإجراء الإنتخابات الطلابيه بجميع كليات الجامعة في نزاهة وبشفافيه كاملة.



واشار المغربى الى حرص الجامعه أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون اى تدخل وأن تعطي الحرية كامله للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.