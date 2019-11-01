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برلمان

برلمانى: تليفون سيكو مصر خطوة مهمة فى توطين الصناعة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:59 ص
تليفون سيكو مصر
تليفون سيكو مصر
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أسامة علي
قال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الدولة تسعى جاهدة لتوطين كافة الصناعات الثقيلة والخفيفة والتكنولوجيا، مؤكدا أن البدء فى تصدير أول تليفون مصري "سيكو مصر" لألمانيا يتبعها باقى الدول الأوروبية أمر مميز للغاية.

وأضاف طارق متولى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر سوق مستهلك جيد للصناعات التكنولوجية والإلكترونية ونستورد كميات كبيرة منها، لذا يجب أن يكون تليفون "سيكو مصر "مدعما بالإمكانات والجودة والسعر، ليستطيع المنافسة داخل السوق المصرى، وكذا السوق العربية والأفريقية.

وتابع عضو لجنة الصناعة: يجب توطين الصناعات مع الاهتمام بجودتها حتى تتمكن الدولة من تقليل الاستيراد من الخارج، ومن ثم الاتجاه للتصدير، لافتا إلى تطوير الصناعة وزيادة نسبة التصدير للخارج من أهم عوامل نمو ناتج المحلى القومى.

يشار إلى أن محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون‭ ‬"سيكو مصر"، المصنعة لأول هاتف محمول مصري، كشف أن شركته ستبدأ تصدير الهواتف المحمولة من مصنعها في الصعيد، إلى ألمانيا في نوفمبر المقبل على أن تعقبها دول أوروبية أخرى.

وقال: إن "سيكو مصر" وقعت في أكتوبر الجاري اتفاقية مع وكيل حصري قوي في بعض الدول الأوروبية للتصدير و سنبدأ التصدير من الصعيد إلى ألمانيا وهولندا والنمسا وبعدها السويد والنرويج وفنلندا بالعلامة التجارية سيكو والبداية ستكون بألمانيا في نوفمبر.
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