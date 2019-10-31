سبب صادم للإصابة فى سن مبكرة.. كيف تحمى نفسك من سرطان الثدى

يعد سرطان الثدى أكثر أنواع السرطانات التى تصاب بها السيدات، ويعد من أبرز الأسباب الصادمة للإصابة مبكرا هى الهرمونات، وإليكِ أسباب أخرى للإصابة فى سن مبكرة وكيف تحمى نفسك.



ووفقا لموقع "هيلث"، تزداد فرص الإصابة بسرطان الثدى مع التقدم فى العمر والإكثار من الطعام غير الصحي والسهر وقلة النوم،

ويعد خلل الهرمونات فى سن مبكرة سببا رئيسيا للإصابة بسرطان الثدي، خاصة هرمون الأستروجين، ومن المهم للغاية التحكم فيه والحفاظ عليه.



وتعد أبرز أعراض الإصابة وجود ألم في الإبطين أو الثدي مستمر دون انقطاع ولا يتغير مع الدورة الشهرية.



وأبرز الطرق التى تحميكِ من سرطان الثدى هي الجراحة، وفي بعض الحالات يمكن العلاج من خلال العلاج الهرموني أو البيولوجي.

