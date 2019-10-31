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حوادث

انتهاء فاعليات المؤتمر الثانى لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:48 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
نظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الثانى لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال الفترة من 27– 29 أكتوبر الجارى، وذلك تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الإطار القانونى لجرائم السلاح ، والتأكيد على أهمية تضافر قوى المجتمع لمواجهة جرائم الأسلحة غير المرخصة كأحد أهم محاور إنتشار جرائم العنف، وإلقاء الضوء على الدور الذى تضطلع به الكيانات الدولية فى مكافحة هذه الجريمة ، وكذا توضيح الدور الذى يمكن أن تقوم به أجهزة الإعلام فى مكافحة انتشار هذه الجريمة.

واستعرض المشاركون خلال جلسات الانعقاد آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال، كما ناقش المؤتمر المواجهة التشريعية لذلك النشاط الإجرامى إلى جانب الإجراءات القانونية فى ضبط القضايا.
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