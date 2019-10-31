انتهاء فاعليات المؤتمر الثانى لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

نظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الثانى لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال الفترة من 27– 29 أكتوبر الجارى، وذلك تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.





يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الإطار القانونى لجرائم السلاح ، والتأكيد على أهمية تضافر قوى المجتمع لمواجهة جرائم الأسلحة غير المرخصة كأحد أهم محاور إنتشار جرائم العنف، وإلقاء الضوء على الدور الذى تضطلع به الكيانات الدولية فى مكافحة هذه الجريمة ، وكذا توضيح الدور الذى يمكن أن تقوم به أجهزة الإعلام فى مكافحة انتشار هذه الجريمة.



