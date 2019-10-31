وسط حضور دولي بارز.. القاهرة تستضيف مهرجان الخيول العربية الأصيلة بـ 10 حكام دوليين وتشارك بـ 270 حصانا.. لأول مرة محطة الزهراء تعرض عددا من إنتاجها

270 حصانا و10 حكام دوليين يشاركون في بطولة هذا العام

لأول مرة محطة الزهراء تعرض خيول من إنتاجها

البطولة المحلية أول يومين والبطولة الدولية اليوم الثالث والرابع



وأنشئُت لتربية الخيول العربية الأصيلة عام 1908م، ثم في عام 1928، إبان عهد الملك فؤاد الأول، اشترت الجمعية أرضها في عين شمس لتتوسع في الحفاظ على أنساب الخيول العربية.



وينظم في مصر مهرجان دولي سنوي للخيول العربية الأصيلة تشارك فيه خيول عربية من مختلف الدول، ويجري خلاله تنظيم مسابقة لاختيار أجمل الخيل، ونظرا للقيمة التاريخية للمحطة فإن هناك تكليفا رئاسيا بإقامة امتداد يليق بها مع الحفاظ على المحطة الأصلية كمتحف تاريخي.

على أنغام موسيقى كلية الشرطة العسكرية، افتتحت بطولة مصر القومية والدولية الــ 21 للخيول العربية الأصيلة، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ويرافقها وزير الريف الألماني ووزير الشباب الكويتي وبيتر بوند، رئيس المنظمة العالمية لتربية الخيول العربية الأصيلة "الواهو".وتقام بطولة مصر القومية والدولية للخيول العربية الأصيلة، في محطة الزهراء للخيول العربية، تحت رعاية الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب.منى محرز نائب وزير الزراعة، قالت إن البطولة المقامة هذا العام وتستمر لمدة أربعة أيام وتنتهي في 3 نوفمبر المقبل، يشارك فيها 270 حصانا، ويقوم بالتحكيم عدد 10 حكام دوليين، موضحه أن البطولة المحلية أول يومين والبطولة الدولية اليوم الثالث والرابع.وأضافت نائب وزير الزراعة، على هامش احتفالية افتتاح المهرجان الذي سلمت الفائزين فيه جوائز، أنه لأول مرة منذ سنوات سوف تقوم الإدارة المركزية لمحطة الزهراء بعرض للخيول من إنتاج المحطة وكذلك عرض لأدب الفروسية الشعبية السبت بعد انتهاء بطولة الجمال.حضر الافتتاح خالد توفيق رئيس الهيئة الزراعية المصرية والدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة وبعض قيادات وزارة الزراعة كما حظي المهرجان باهتمام وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية.ومحطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة تعتبر من أقدم المحطات في العالم، وأنها تشرف على أكثر من 12 ألف مزرعة للقطاع الخاص تحتوي على 15 ألف حصان وهي التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي الأصيل.كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة الأم، التي تمتلك 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان والأخير هو أشهر وأجمل وأندر وأغلى أنواع الخيول في العالم مع الصقلاوي، ويرجع كل اسم لهذه الأنواع نسبة إلي القبائل العربية التي اشتهرت بهذه الخيول وكانت هي مصدرها في العالم بمنطقة الجزيرة العربية، وذلك منذ نحو 4500 عام وانتقلت لمصر مع الفتح الإسلامي.ومحطة الزهراء هي الأولى عالميًا في تصدير الخيول العربية وهي مقامة على مساحة نحو 50 فدانًا بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتحتوى على نحو 500 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.