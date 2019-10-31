Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فستان أورنج.. أحدث جلسة تصوير لـ سالي عبد السلام

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
شاركت سالي عبد السلام، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت سالي عبد السلام، بـ فستان وان شولدر مجسم ومقسم إلى لونين أورنج وأبيض كشف عن رشاقتها، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة وقرط بطراز عصري لإكمال إطلالتها.

ووضعت سالي عبد السلام، ميكب بألوان ترابية تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاه باللون الأورنج.

واعتمدت على انسدال شعرها الأسود بطريقة جذابة، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

ترشيحاتنا

حكم التفكير في أمور الدنيا وهمومها أثناء الصلاة

عمرها 13 عاما.. طفلة تقتل شقيقتها وتنتزع جنينا من بطنها

رد ناري من ريهام عبد الغفور على أحد متابعيها بسبب حديث شريف

بدون مؤمن زكريا.. تعرف علي قائمة لاعبي الأهلي في معسكر الإمارات

ربيع ياسين يزور نجم منتخب الشباب بعد إصابته بـ جلطة.. صور

مصيبة.. نجيب ساويرس يلجأ للقضاء بسبب تصريحاته عن استقالة الحريري ..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقار الإسكندرية المائل .. المحافظ يتفقد منطقة الورديان وصرف إعانات عاجلة ..صور

من خلال ٤ ثوانٍ.. ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها فى فيديو

بالأبيض الشفاف.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير