بـ فستان أورنج.. أحدث جلسة تصوير لـ سالي عبد السلام

شاركت سالي عبد السلام، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير لها.



وظهرت سالي عبد السلام، بـ فستان وان شولدر مجسم ومقسم إلى لونين أورنج وأبيض كشف عن رشاقتها، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة وقرط بطراز عصري لإكمال إطلالتها.



ووضعت سالي عبد السلام، ميكب بألوان ترابية تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاه باللون الأورنج.



واعتمدت على انسدال شعرها الأسود بطريقة جذابة، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..

