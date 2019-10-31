جروح فى الرأس واشتباه فى ارتجاج.. زوج مريضة يعتدي على طبيب نساء بـ مستشفى حلوان العام

ضمن مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأطباء فى المستشفيات وقع أمس اعتداء جديد على الطبيب فتحي علاء تجريده بقسم النساء والتوليد بمستشفي حلوان العام.



واعتدى زوج مريضة بالمستشفى على الطبيب فتحى تجريده طبيب مقيم نساء أثناء عمله وبالكشف عليه وجد أن اصيب بكدمة وجروح فى فروة الرأس وخدوش وكدمات فى الساعدين وأثار أسنان آدمية بالذراع اليمنى وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة لاشتباه إصابته بإرتجاج .



وتم القبض علي المعتدي وحرر المستشفى مذكرة رسمية ومحضرا رسميا بالاعتداء مرفق بمذكرة توضح التلفيات الناتجة عن الاعتداء بحضور محامي من النقابة العامة.



يذكر ان الطبيب المعتدي عليه رفض كل محاولات التصالح وتمسك بحقه القانوني ضد المعتدي في مساندة قويه من مدير المستشفي د حاتم المرسي والنائب الإداري د.احمد حسن.