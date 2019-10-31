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حوادث

قطاع حقوق الإنسان ومديريات الأمن ينظم فعاليات لطلاب المدارس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:35 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نفذ قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والجهات المعنية، برنامج يتضمن تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على دور رجال الشرطة فى المحافظة على الأرواح والممتلكات، وكذا استعراض المُعدات والتجهيزات وشرح الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن والرد على استفسارات الطلاب.

وتم خلال تلك الزيارات توزيع بعض المطبوعات التى تنمى روح الولاء والانتماء للوطن كما تم استضافة عدد من طلاب تلك المدارس عقب الزيارات بأندية الشرطة بكل مديرية، لقضاء يوم ترفيهى وتوزيع عدد من الهدايا الرمزية لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

وفى تقليد سنوى تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد قام عدد من القيادات والضباط بمختلف مديريات الأمن بمصاحبة ومرافقة أبناء الشهداء فى اليوم الدراسى الأول، وذلك تخليدًا ووفاءً وعرفانًا بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه من رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لأمن الوطن والتأكيد على تضحيات أبنائهم الأبطال التى ستظل دومًا وسامًا على صدور رجال الشرطة.

يأتى ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بأن تنمية الوعى لدى النشء الصغير يُعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.
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