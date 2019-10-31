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فن

هتجوزك انهارده.. تعرف على قصة حب نجلاء فتحي وحمدي قنديل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:01 م
نجلاء فتحي وحمدي
نجلاء فتحي وحمدي قنديل
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آيه عاطف
تحل اليوم ذكرى وفاة الإعلامي والصحفي الكبير حمدي قنديل، الذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز الـ 82 عام، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وروى قنديل في مذكراته تفاصيل معرفته بزوجته الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، حيث أكد إن بداية لقاءه بها كانت من خلال إجراء حوار صحفي معها، من ثم تطورت العلاقة بينهما حتى وقع كل منهما في غرام الآخر، ولكن الغريب في الأمر أن الفنانة نجلاء فتحي هي من طلبت الزواج منه.

وجاء ذلك من خلال إجرائها مكالمة هاتفية له قائلة: "انا هتجوزك النهاردة"، ليرد عليها قنديل: "عظيم عظيم"، وعندما حضر إلى منزلها قالت له: "موافق ولا هنرجع في كلامنا"، فرد قائلًا: "أنا موافق بكل تأكيد"، وبفعل عقد القران في اليوم ذاته واستمر زواجهما حتى رحل قنديل عن عالمنا العام الماضي.
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