هتجوزك انهارده.. تعرف على قصة حب نجلاء فتحي وحمدي قنديل

تحل اليوم ذكرى وفاة الإعلامي والصحفي الكبير حمدي قنديل، الذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز الـ 82 عام، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.





وروى قنديل في مذكراته تفاصيل معرفته بزوجته الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، حيث أكد إن بداية لقاءه بها كانت من خلال إجراء حوار صحفي معها، من ثم تطورت العلاقة بينهما حتى وقع كل منهما في غرام الآخر، ولكن الغريب في الأمر أن الفنانة نجلاء فتحي هي من طلبت الزواج منه.



