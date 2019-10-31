إنقاذ ربة منزل فى البحيرة حاولت الانتحار بالحبة القاتلة

أقدمت ربة منزل مقيمة بقرية الزعفرانة بمركز كوم حمادة على الانتحار بتناول الحبة القاتلة "حبوب حفظ الغلال"، لمرورها بحالة نفسية سيئة، مما تسبب في إصابتها بحالة تسمم فسفوري وتم نقلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام.



تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوصول "أميرة.ك.ع" 26 سنة ومقيمة بقرية الزعفرانة دائرة المركز إلى مستشفى كوم حمادة عن طريق الأهل، مصابة بإدعاء تناول قرص حفظ الغلال.



وعلى الفور انتقل الرائد عمر عرفات رئيس مباحث كوم حمادة، وبسؤالها أكدت تناولها القرص لمرورها بحالة نفسية سيئة، وتم التنسيق لنقل الحالة إلى مركز سموم مستشفى إيتاى البارود.



تحرر المحضر اللازم للواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

