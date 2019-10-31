رجال اليد بالأهلي يواجه 6 أكتوبر في الدوري.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام فريق 6 أكتوبر، ضمن مباريات بطولة الدوري.



وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة 6 أكتوبر، وتمثل المباراة أهمية كبيرة للأهلي بعد استئناف مسابقة الدوري التي توقفت خلال الأسابيع الماضية بسبب معسكر المنتخب الوطني.



وكان أولا ليندجرين، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل مران أمس شرح خلالها العديد من الجوانب الخططية، فيما شهد المران حماسا كبيرا من جانب اللاعبين.



