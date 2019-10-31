Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رجال اليد بالأهلي يواجه 6 أكتوبر في الدوري.. اليوم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:44 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام فريق 6 أكتوبر، ضمن مباريات بطولة الدوري.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة 6 أكتوبر، وتمثل المباراة أهمية كبيرة للأهلي بعد استئناف مسابقة الدوري التي توقفت خلال الأسابيع الماضية بسبب معسكر المنتخب الوطني.

وكان أولا ليندجرين، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل مران أمس شرح خلالها العديد من الجوانب الخططية، فيما شهد المران حماسا كبيرا من جانب اللاعبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجال اليد بالأهلي يواجه الأولمبي وديًا اليوم

رجال اليد بالأهلي يواجه الحوار في بطولة الدوري

رجال السلة بالأهلي يواجه أصحاب الجياد في دوري المرتبط

مدرب الأهلي لكرة اليد يطمئن على حالة عبدالرحمن فيصل

رجال اليد بالأهلي يواجه الزهور وديا.. اليوم

فريق رجال اليد بالأهلي يواجه منتخب 2000 وديًا

ترشيحاتنا

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تشعل إنستجرام بسبب سناب شات

بسبب السفر لقطر.. ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين

أول رد من النواب على طلب السيسي من البرلمان لتفعيل الدور الرقابي

تأجيل اللقاء.. تطورات جديدة بشأن انسحاب ليفربول من كأس الرابطة

رد ناري من ريهام عبد الغفور على أحد متابعيها بسبب حديث شريف

عمرها 13 عاما.. طفلة تقتل شقيقتها وتنتزع جنينا من بطنها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقار الإسكندرية المائل .. المحافظ يتفقد منطقة الورديان وصرف إعانات عاجلة ..صور

من خلال ٤ ثوانٍ.. ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها فى فيديو

بالأبيض الشفاف.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير