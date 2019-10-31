أهمية الحوار الثقافي والتواصل البناء.. أنشطة بمحافظة قنا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث أقام قصر ثقافة قوص ندوة بعنوان "أهمية الحوار الثقافي والتواصل البناء" شارك فيها مراد محمد حسن وحسب الله.





وتحدث مراد عن الحوار الثقافي مثل المحاضرات والندوات وكذلك تعدد الأماكن المقامة بها الندوات والمؤتمرات الثقافية والفئات المستهدفة، كما أوضح "حسب الله" عن وسائل التواصل الثقافي مثل المسابقات الثقافية والأدبية والورش الفنية وأهميتها على المجتمع.





عقد بيت ثقافة أبوتشت ندوة بعنوان "دور التربية في مواجهة المشاكل الثأرية" وشارك بها د. ياسر القاضى ود. عنايات عمران، ودار الحوار حول دور التربية علي أنه لأبد من نشر ثقافة التسامح والاحترام بين كل فئات المجتمع، وأن يسود جو من الحب والاحترام وذلك لن يتم إلا من خلال تربية سليمة نغرس من خلالها في كل الأطفال حب الناس بعضها البعض ونشر الوعي والثقافة حتي نصنع جيل مثققف قادر علي مواجهة تلك المشكلات التي تدمر أسر بأكملها، بل ومجتمعات بأكملها وذلك بمشاركة مجموعة من طلبة مدارسة أبوتشت الثانوية العسكرية.



