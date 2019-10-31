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ثقافة

أهمية الحوار الثقافي والتواصل البناء.. أنشطة بمحافظة قنا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:18 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث أقام قصر ثقافة قوص ندوة بعنوان "أهمية الحوار الثقافي والتواصل البناء" شارك فيها مراد محمد حسن وحسب الله.

وتحدث مراد عن الحوار الثقافي مثل المحاضرات والندوات وكذلك تعدد الأماكن المقامة بها الندوات والمؤتمرات الثقافية والفئات المستهدفة، كما أوضح "حسب الله" عن وسائل التواصل الثقافي مثل المسابقات الثقافية والأدبية والورش الفنية وأهميتها على المجتمع. 

عقد بيت ثقافة أبوتشت ندوة بعنوان "دور التربية في مواجهة المشاكل الثأرية" وشارك بها د. ياسر القاضى ود. عنايات عمران، ودار الحوار حول دور التربية علي أنه لأبد من نشر ثقافة التسامح والاحترام بين كل فئات المجتمع، وأن يسود جو من الحب والاحترام وذلك لن يتم إلا من خلال تربية سليمة نغرس من خلالها في كل الأطفال حب الناس بعضها البعض ونشر الوعي والثقافة حتي نصنع جيل مثققف قادر علي مواجهة تلك المشكلات التي تدمر أسر بأكملها، بل ومجتمعات بأكملها وذلك بمشاركة مجموعة من طلبة مدارسة أبوتشت الثانوية العسكرية. 

نفذ بيت ثقافة دشنا محاضرة بعنوان "التأثير المتبادل بين السينما والأدب" ألقاها حمدى حسين، وتحدث عن تجسيد الأعمال الأدبية والفنية من خلال الكاتب وتقديمها إلى الأعمال السينمائية من خلال الواقع ودور السينما مع الأدب، وعلاقة السينما مع الشارع المصري من خلال الأعمال الفنية المقدمة وذلك بمدرسة دشنا الثانوية الفندقية المشتركة.
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