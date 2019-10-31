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حوادث

إصابة سيدتين بحادث انقلاب توك توك فى وادى النطرون

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:22 م
إنقلاب توك توك
إنقلاب توك توك
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جمالات الدمنهوري
أصيبت سيدتان بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب "توك توك"، أمام مسجد النور بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب "توك توك".

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة كل من: "غادة أحمد رفاعى حسن" 25 سنة، " فاطمة محمد حسن" 24 سنة، مصابين بكدمات وجروح وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهما للمستشفى المركزى بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم الواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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