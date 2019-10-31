Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سيتي إيدج تطلق برنامج تدريب وتوظيف للشباب حديثي التخرج

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:18 م
صدى البلد
Advertisements
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة سيتي ايدج عن إطلاق برنامج لتوظيف حديثي التخرج، وهو برنامج تدريبي مخصص لإعداد الشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع العقاري. صمم هذا البرنامج لإتاحة فرص جديدة للشباب، عن طريق إعدادهم من خلال برامج تدريبية نظرية وعملية بالإضافة إلى الأنشطة المصممة لتزويدهم بالمهارات الأساسية في مكان العمل.

يأتي ذلك إيمانا من شركة سيتي إيدج، المطور العقاري الوطني، بأهمية الدور الذي يلعبه الشباب في تنمية المجتمع وباعتبارها شركة شابة في حد ذاتها تؤمن أن أحد عناصر نجاحها يكمن في الإبداع والحماس الذي يتمتع به الشياب. وفي ظل النمو المتسارع التي تمر به الشركة وسعيها لتعيين أكبر عدد من الشباب لمواكبة هذا النمو.

وقد تم أختار المشاركين في أول دفعة من البرنامج من أصحاب المؤهلات العليا بعناية شديدة، حيث يمر المتقدمين بعدة اختبارات للشخصية والكفاءة العلمية في المجالات المرتبطة بأعمال سيتي إيدج مثل التمويل والعمارة والهندسة والتجارة والتسويق والاتصالات.

وحيث أن شركة سيتي إيدج هي أحد أكثر الشركات توظيفُا للشباب، فهي تدرك كيفية إحداث فارق إيجابي من خلال توفير فرص العمل وتنمية المهارات للشباب حديثي التخرج بحيث يوفر البرنامج تدريبًا شاملًا مدفوع الأجر يمتد لثلاثة أشهر من التعلم في الجوانب النظرية والعملية. يحصل المشاركون على دورات مكثفة أهمها شهادة (PREC) من الجامعة الفرنسية ESLSCA Business School ، والتي صممت لتعليم الكفاءات الأساسية ومعرفة سوق العقارات بجميع جوانبه.

وتتبنى سيتي أيدج سياسة تشجع على توظيف الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاندماج داخل منظومة العمل في القطاع العقاري. ولذلك يتيح البرنامج الجديد تدريب تعريفي أسرع وأكثر كفاءة، وبمجرد تخرج المتدربين من البرنامج، سيتم اختيار الأفضل منهم لتعيينهم في المجالات التي تتناسب مع مجموعة مهاراتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 مليار جنيه قيمة مبيعات سيتي ايدج حتى يوليو الماضي

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP

6.5 مليار جنيه مصري مبيعات سيتي إيدج في العلمين الجديدة فى 2019

ترشيحاتنا

طار إلى إسبانيا.. تحقيقات فى الأهلي بسبب هروب هذا اللاعب

تأجيل اللقاء.. تطورات جديدة بشأن انسحاب ليفربول من كأس الرابطة

مصيبة.. نجيب ساويرس يلجأ للقضاء بسبب تصريحاته عن استقالة الحريري ..شاهد

من الخليفة للورديان.. مسلسل انهيار العقارات في القاهرة والاسكندرية عرض مستمر (تفاصيل)

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تشعل إنستجرام بسبب سناب شات

كائنات غريبة تهاجم منزل محمد صلاح | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقار الإسكندرية المائل .. المحافظ يتفقد منطقة الورديان وصرف إعانات عاجلة ..صور

من خلال ٤ ثوانٍ.. ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها فى فيديو

بالأبيض الشفاف.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير