سيتي إيدج تطلق برنامج تدريب وتوظيف للشباب حديثي التخرج

أعلنت شركة سيتي ايدج عن إطلاق برنامج لتوظيف حديثي التخرج، وهو برنامج تدريبي مخصص لإعداد الشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع العقاري. صمم هذا البرنامج لإتاحة فرص جديدة للشباب، عن طريق إعدادهم من خلال برامج تدريبية نظرية وعملية بالإضافة إلى الأنشطة المصممة لتزويدهم بالمهارات الأساسية في مكان العمل.



يأتي ذلك إيمانا من شركة سيتي إيدج، المطور العقاري الوطني، بأهمية الدور الذي يلعبه الشباب في تنمية المجتمع وباعتبارها شركة شابة في حد ذاتها تؤمن أن أحد عناصر نجاحها يكمن في الإبداع والحماس الذي يتمتع به الشياب. وفي ظل النمو المتسارع التي تمر به الشركة وسعيها لتعيين أكبر عدد من الشباب لمواكبة هذا النمو.



وقد تم أختار المشاركين في أول دفعة من البرنامج من أصحاب المؤهلات العليا بعناية شديدة، حيث يمر المتقدمين بعدة اختبارات للشخصية والكفاءة العلمية في المجالات المرتبطة بأعمال سيتي إيدج مثل التمويل والعمارة والهندسة والتجارة والتسويق والاتصالات.



وحيث أن شركة سيتي إيدج هي أحد أكثر الشركات توظيفُا للشباب، فهي تدرك كيفية إحداث فارق إيجابي من خلال توفير فرص العمل وتنمية المهارات للشباب حديثي التخرج بحيث يوفر البرنامج تدريبًا شاملًا مدفوع الأجر يمتد لثلاثة أشهر من التعلم في الجوانب النظرية والعملية. يحصل المشاركون على دورات مكثفة أهمها شهادة (PREC) من الجامعة الفرنسية ESLSCA Business School ، والتي صممت لتعليم الكفاءات الأساسية ومعرفة سوق العقارات بجميع جوانبه.



وتتبنى سيتي أيدج سياسة تشجع على توظيف الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاندماج داخل منظومة العمل في القطاع العقاري. ولذلك يتيح البرنامج الجديد تدريب تعريفي أسرع وأكثر كفاءة، وبمجرد تخرج المتدربين من البرنامج، سيتم اختيار الأفضل منهم لتعيينهم في المجالات التي تتناسب مع مجموعة مهاراتهم.