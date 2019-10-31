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أخبار البلد

لمواجهة الخيانة.. رضوى الشربينى تقدم روشتة للتعامل مع زوج عينه زايغة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:04 م
الإعلامية رضوى الشربينى
الإعلامية رضوى الشربينى
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شيماء مجدى
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطعا من إحدى حلقات برنامجها تشرح فيه كيفية التعامل مع الزوج الخائن.

وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلًة: "إزاي تتصرفي مع جوزك اللي عينه زايغة".

وانهالت التعليقات على الفيديو ما بين:

الرجل تاج رأس المرأة والتاج لا تحمله إلا الملكات. ضعها ملكة في قلبك تكون تاجا فوق رأسها.

داا الدين حرم النظر لأنه نوع من أنواع الرنا وأعوذ بالله من غضب لله مشكلتنا إننا مش عارفين دين

والله انتى جميلة جدا وكلامك كله صح بحب فى الله

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".

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