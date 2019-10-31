لمواجهة الخيانة.. رضوى الشربينى تقدم روشتة للتعامل مع زوج عينه زايغة

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".





نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطعا من إحدى حلقات برنامجها تشرح فيه كيفية التعامل مع الزوج الخائن.وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلًة: "إزاي تتصرفي مع جوزك اللي عينه زايغة".وانهالت التعليقات على الفيديو ما بين:الرجل تاج رأس المرأة والتاج لا تحمله إلا الملكات. ضعها ملكة في قلبك تكون تاجا فوق رأسها.داا الدين حرم النظر لأنه نوع من أنواع الرنا وأعوذ بالله من غضب لله مشكلتنا إننا مش عارفين دينوالله انتى جميلة جدا وكلامك كله صح بحب فى الله