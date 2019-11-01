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برلمان

برلماني: حديث الرئيس عن مشاركة القطاع الخاص فى التنمية غاية الأهمية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أسامة علي
أكد النائب طارق متولي،عضو لجنة الصناعة، أن القطاع الخاص المحلى و الدولى فى جميع دول العالم يُعتبر المصدر الأساسى للاستثمارات، ولذا يحتاج إلى إزالة العوائق التي تواجهه، وحديث الرئيس السيسى خلال افتتاح مصانع الغازات الطبية والصناعية عن اهمية مشاركة القطاع الخاص فى التنمية خطوة مهمة فى دعم هذا القطاع وباب امل له.

وأوضح متولي، فى تصريحات لـ:"صدى البلد"، نتمنى ان تكون هناك استجابة من المشرعين لازالة كافة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص فى مصر، لافتا إلى أن البيئة التشريعية معقدة، ما حدَّ من زيادة الاستثمارات وفرص العمل، لافتا إلى ان وجود مشاكل تواجه القطاع الصناعى.

وتابع :تمثلت هذه المشاكل فى تخصيص الأراضى الصناعية المُرفَقة للمشروعات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة بأسعارٍ تتناسب وتكلفة تشغيلها ونقص إمدادات الطاقة ببعض القطاعات.

وأكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص فى مواجهة المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر، بالتعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية في غالبية الدول العربية أصبحت أكثر التصاقا بالقطاع الخاص.
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