ايناس أبو يوسف: وسائل الإعلام اتجهت للفرقة.. وابتعدت عن التدقيق الاستقصائي

أكدت الدكتورة ايناس أبو يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن انتشار الأخبار المزيفة يعود إلى ضعف الوسائل التقليدية من الإعلام في توصيل رسائلها.



وأضافت الدكتورة إيناس خلال ندوة كلية الإعلام جامعة القاهرة حول "فبركة الأخبار وأمن المجتمع" اليوم، الخميس، أن الشكل المهني لتقديم الأخبار لابد ان يعتمد علي التحقق وليس الفرقغة الإخبارية، موضحة أن التحقق والعمل الاعلامي الاستقصائي أوشك علي الإختفاء من الاعلام المصرى وهو ما زاد من انتشار الشائعات والاخبار الزائفة.



وتابعت استاذة الإعلام ، ان هناك عدد كبير من وسائل الإعلام تعتمد علي السوشيال ميديا في انتقاء اخبارها، مشيرًا أن هذا الامر ممكن ان يجعل وسيله الإعلام مشارك رئيسي في انتشار الاخبار الزائفة، مطالبة وسائل الإعلام بالابتعاد عن الفرقعة والاتجاة للتدقيق.