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حوادث

3 نوفمبر.. الحكم في دعوى إلغاء استبعاد طالب من أكاديمية الشرطة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:16 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى "دائرة التعليم"، حجز دعوى الطالب "عمر عبد العزيز" الحاصل على بكالوريوس نظم معلومات لإلغاء القرار الصادر من أكاديمية الشرطة بعدم قبوله لإلتحاقه بالأكاديمية للضباط المتخصصين، للحكم بجلسة ٣ نوفمبر.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار عدم قبول الطالب في أكاديمية الشرطة لشغله وظيفه خاصة بالضباط المتخصصين في جميع المجالات ، والتى أعلنت عنها الأكاديمية لعام ٢٠١٨ ، بالرغم من اجتيازه الاختبارات من الكشف الطبي وكشوف الهيئة وغيرها من الاختبارات التى تضعها الأكاديمية للطلاب المتقدمين.
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