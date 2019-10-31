أمن مطروح يوجه حملات مفاجئة للكشف عن متعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس

وجهت إدارة مرور مطروح حملات مفاجئة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على بعض المدارس بنطاق محافظة مطروح للكشف عن متعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس.
كما قامت إدارة مرور مطروح بالمرور على بعض المدارس بنطاق مدينة مطروح وإلقاء محاضرات لتنمية الوعى المرورى وشرح بعض قوانين وقواعد وآداب المرور بشكل مبسط وإيضاح مدلولات العلامات الإرشادية والتحذيرية لهدف غرس قيم احترام القانون لدى النشء.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً متعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس حفاظًا على أرواح الطلبة، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة للكشف على سائقى حافلات المدارس على مستوى الجمهورية.