ضبط سائق بميناء سفاجا حاول تهريب أقراص مخدرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى إحكام السيطرة على كافة منافذ البلاد، ومكافحة جرائم جلب وتهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق لقيامه بمحاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة عبر ميناء سفاجا.أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانىء سفاجا إعتزام أحد الأشخاص (سائق سيارة نقل ومقطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة بالدقهلية) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية قادمة من إحدى الدول العربية.عقب تقنين الاجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة المشار إليها ، وأسفرت أعمالها عن ضبط عدد (576 كبسول لعقار السولبادين المخدر) مخبأة بكابينة السيارة قيادته بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته قرر أن المضبوطات تخص (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) تسلمها منه حال تواجده بالخارج لتوصيلها لذويه بالبلاد ونفى علمه بكونها مخدرة .