المنتخب الأولمبى يستقر على تشكيل فريق أمم أفريقيا بنهاية معسكر السويس

يختتم مساء غدا الجمعة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، معسكره بالسويس أستعدادا لبطولة أفريقيا التى تقام بالقاهرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.





وفرض شوقى السرية لمدة 3 أيام على مران المنتخب الأوليمبى بالسويس ويستقر على التشكيل الأساسى اليوم حيث أكد المدير الفنى على أقامة جميع التدريبات الفنية والتقسيمات بأستاد السويس فى نفس توقيقتات المباريات الثلاثة فى البطولة.





كان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى فرض السرية التامة على مران فريقه بملعب أستاد الجديد ومنع دخول الأعلاميين لمتابعة المران على مدار الأيام الثلاثة القادمة قبل ختام المرحلة النهائية استعدادا لبدء مبارياته فى بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو.





وطالب شوقى غريب من أدارة الأستاد قصر حضور المران على جهازه الفنى ولاعبيه والجهاز الطبى والإدارى ،حيث سيؤدى شوقى بعض الخطط الفنية التى يخوض بها الفريق البطولة والمهام الخاصة للاعبين فى ظل الاستفادة بآخر التحديثات التى التى أجريت على أستاد السويس فى بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام.





وقرر شوقى غريب أقامة مران أخير مساء غدا فى السابعة مساء على أستاد السويس وفق الأحمال البدنية والخطط الفنية بالاستاد لمدة ساعتين فى كل تدريب.



