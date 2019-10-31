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توك شو

مسرح الشباب: ورشة "ابدأ حلمك" تفتح باب التقديم لاكتشاف المواهب.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:16 م
مدير مسرح الشباب
مدير مسرح الشباب خالد حسان
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آيات أحمد
قال مدير مسرح الشباب خالد حسان، إن البيت الفنى للمسرح هو بيت الشباب، لافتًا إلى أن المسرح يهتم بالشباب بشكل أساسي وينمى مواهبهم ويحتضنها.

وأضاف مدير مسرح الشباب، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه نشأ داخل اروقة هذا المسرح ويجد ان ما يفعله من رعاية لشباب الموهوب هو دين علىَ، مشيرًا إلى أن كلهم زملائه وعائلته.

وتابع أن الدفعة الاولى للورشة "ابدأ حلمك" درسوا لمدة عامين وقدموا 3 عروض على خشبة المسرح، مؤكدًا أنه يتم تخريج الدفعة الثانية وفتح باب التقديم للدفعة الثالثة.

وأوضح أن ورشة "ابدأ حلمك" تفتح باب التقديم لاكتشاف المواهب المسرحية الجديدة، مضيفًا أن التدريب مدته 6 أشهر، من خلال التواصل مع الإعلان بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعى.
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