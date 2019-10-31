بعد حرق 165 طناً.. تفاصيل خطة التخلص من النفايات الطبية الخطرة في البحيرة

تشهد محافظة البحيرة خطة طموحة بقطاع الصحة للقضاء على النفايات الطبية الخطرة من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والبيئة من التلوث.





وأعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن بدء تشغيل سيارة نقل النفايات الطبية الخطرة الجديدة والتي تخدم مركزي شبراخيت و الرحمانية لتنضم لمنظومة جمع ونقل النفايات الطبية الخطرة من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية العامة والخاصة للتخلص الآمن منها ليصبح إجمالي عدد سيارات نقل النفايات بنطاق المحافظة 15 سيارة مجهزة على أعلى مستوى.





ويشدد اللواء هشام آمنة ــ على ضرورة التخلص الآمن ورفع النفايات الطبية الخطرة من جميع المنشآت الطبية (حكومية وخاصة) ليتم حرقها والتخلص الآمن منها، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة والقدرة الاستيعابية للمحارق التابعة لمديرية الصحة وعدم تراكمها كي لا تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين.





وأشار الدكتور يسرى بيومي ــ وكيل وزارة الصحة إلى جهود إدارة النفايات بالمديرية في التخلص الآمن من تلك النفايات الطبية الخطرة حيث بلغ إجمالي ما تم حرقه من النفايات الخطرة بالمنشآت الحكومية والخاصة 165 طناً خلال شهر أكتوبر، كما بلغت عدد التعاقدات للمنشآت الخاصة مع أجهزة المعالجة ( المحارق ) 214 تعاقداً .



