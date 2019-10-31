بـ التايجر الشتوى.. آيتن عامر تبهر الجمهور على إنستجرام

نشرت الفنانة آيتن عامر، ستورى جديد لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.



وظهرت آيتن عامر، ببنطال طويل من القطيفة باللون الأسود، وبلوفر باللون الأسود بأكمام منفوشة من التايجر، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض ومطعم باللون البنى، وتركت شعرها البنى الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها البسيطة.



واعتمدت آيتن عامر، على جمال بشرتها فى المكياج واكتفت بجمالها الرقيق والناعم فى إطلالتها الأنيقة والبسيطة.