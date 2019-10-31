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رياضة

غياب 4 نجوم.. الزمالك يعود للتدريبات بمشاركة بن شرقى وأوناجم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:25 م
خالد بوطيب واشرف
خالد بوطيب واشرف بن شرقى
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الصباحي اليوم على ملعب النادي، تحت قيادة الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق.

وشهد التدريب غياب الرباعي محمد صبحي، ومحمد عبد السلام، وإمام عاشور، ومصطفى محمد، لتواجدهم في المنتخب الأولمبي، في حين شارك محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو بعد عودتهم من المنتخب الأول.

وشارك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في حين تغيب كل من المغربي خالد بوطيب لعدم وصوله للقاهرة، والثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز، ومن المقرر وصول الثنائي للقاهرة اليوم للانتظام في المعسكر.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسادس من أكتوبر يستمر لمدة 4 أيام.
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