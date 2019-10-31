إعلامية كويتية: قطر تتراجع عن عدائها للعرب فى هذه الحالة

وتتزامن تلك الرسالة في أعقاب توجيه أمير الكويت، رسالة إلى أطراف الأزمة الخليجية اعتبر خلالها أنه لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين الأشقاء الخليجيين، بينما تشهد المنطقة تطورات غير مسبوقة.







ودعا أمير الكويت، خلال كلمته، في افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي، قادة الدول الخليجية إلى "تجاوز الخلافات ووضع المصالح العليا للأمة فوق كل اعتبار".

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الباحثة فى الشئون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية، إن قطر تعتبر جزءا من المؤامرة على الدول العربية، والتى لم تنته بعد لتحالفها مع تركيا وإيران ضد دول الخليج.وأوضحت عائشة الرشيد، فى حوار لـ "صدى البلد"، ينشر لاحقا، أن قطر لن تتراجع عن عدائها وأساليبها المشبوهة إلى أن يتغير النظام الحالى الذى يكن كل أشكال الكراهية والعداء للدول العربية والخليجية، مشبهة عداء الدوحة لدول الجوار منذ أن غردت خارج السرب بإيواءها ودعمها للجماعات الإرهابية بـ "الشوكة فى خاصرة دول الخليج والعالم العربي".وأضافت الإعلامية الكويتية، أن الكويت ممثلة فى أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قام بدور كبير فى الوساطة، إلا أن قطر مستمرة فى غيها بعدما تلطخت يداها بعلاقات مشبوهة تتم وراء الستار ومؤامرات تم فضحها علنًا.يشار إلى أن وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد، كان قد سلم أمس، الأربعاء، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.ووصل وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد، الأربعاء، إلى قطر، وكان في استقباله وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وسفير الكويت حفيظ محمد العجمي.وتقوم الكويت بدور الوسيط في الخلاف الخليجي، بين السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر من جهة، وقطر من جهة أخرى؛ والذي اندلع في 5 يونيو2017، بعد اتهامات للدوحة بـ "تمويل الإرهاب"، وهو ما تحاول أن تنفيه الأخيرة باستمرار.وطلبت الدول الأربع، من الدوحة تنفيذ 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها، دون شروط.