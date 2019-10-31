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رياضة

الزمالك يمنح أحمد حسن مكى 500 ألف جنيه.. وهذا المقابل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:06 م
احمد حسن مكى
احمد حسن مكى
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ملك موسى
حصل أحمد حسن مكي مهاجم فريق سموحة الحالي ولاعب الزمالك السابق، على 500 ألف جنيه من مسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية، للتنازل عن الشكوى التي قدمها من قبل ضد الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكان يحق للاعب الحصول على 800 ألف جنيه من قبل النادي الأبيض ووافق اللاعب على التنازل عن 300 ألف جنيه والحصول على باقي المبلغ.

وتنازل مكي عن الشكوى التي تقدم بها من قبل ضد القلعة البيضاء للمطالبة بمستحقاته المتأخرة بعدما أنهى جميع الإجراءات مع مسؤولي النادي في وجود المحامية الخاصة به.
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