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توك شو

الجوكر يظهر بين الثوار في لبنان والعراق.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:15 م
الثوار في لبنان والعراق
الثوار في لبنان والعراق بوجوه الجوكر
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قسم التوك شو
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، جزءا من مظاهرات لبنان والعراق، التي يعترض فيها المواطنون بالبلاد على سوء الأوضاع الحالية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

ورسم الثوار على وجوههم أشكالا مستوحاة من فيلم هوليوود الشهير "الجوكر"، لأنه وجه يعبر عن الثورة والتمرد والانتقام، والذي نال أعجاب الجمهور في كل البلاد.

وقال أحد الثوار، إن هذا الوجه الذي يتحدث به السياسيون مع المواطنين، وآخر عبر عن أن هذا الوجه يقف ضد العنف متصديًا لأي أحد يحاول الاعتداء عليهم.

ومازال الثوار مستمرون على موقفهم ومطالبهم في كل من لبنان والعراق، ولكن في محاولات مختلفة لأشكال التمرد الثوري.
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