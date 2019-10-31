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حوادث

ضبط مخزن غير مرخص بداخله كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:23 م
مخزن غير مرخص
مخزن غير مرخص
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أيمن رياض
تمكنت مباحث التموين بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية من ضبط مخزن غير مرخص بداخله كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة خلال حملة تموينية مكبرة لضبط ضبط الأسواق ومراقبة المنشآت التجارية للتأكد من صلاحية المعروض من منتجات حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية التموين ضبطت مخزناً غير مرخص بمركز المنيا يحوى منتجات وسلعاً غذائية مشكوك في صلاحيتها ، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها إدارة الرقابة التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف.

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم تحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص والتحفظ على مجموعة من السلع الغذائية جاءت ما بين (1200 عبوة زيت طعام، 300 عبوة سمن نباتي، 1800 عبوة مرقة دجاج،2000 علبة جبنة ، طن ونصف من الدقيق، 100 عبوة سجائر)، مشيرًا الى انه تم اخذ عينات من السلع التي تم ضبطها للعرض على معامل التحاليل والتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى

وأضاف وكيل الوزارة ان المديرية تواصل حملاتها التفتيشية على الأسواق بصفة دورية للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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