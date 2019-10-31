حياة كريمة.. إعادة إعمار 240 منزلاً في الفيوم.. صور

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم، إعادة إعمار (240) منزل للأسر الأكثر احتياجا بعد اعادة اعمارها من صندوق تحيا مصر وجمعية الأرومان كما سلم مساعدة زواج لـ (16) فتاة يتيمة من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج في إتمام زفافهن، و(5) كراسي متحركة لغير القادرين وذوي الإحتياجات الخاصة وبالمجان تمامًا.





كما تمت الموافقة على اجراء (100) عملية عيون و(50) عملية قلب للمرضى غير القادرين بالإضافة الى توزيع (250) لحافًا مقدمة من جمعية الأورمان في إطار الدور المجتمعي الذى تنفذه الجمعية في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى والأيتام ومحدودي الدخل من أبناء الفيوم.





جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها جمعية الاورمان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى قرية بعبش مركز طامية احتفالا بتطوير وإعادة إعمار (240) منزلا بـ (8) قرى من القرى الأكثر احتياجًا بالفيوم وهى قرى الشهابية وبعيش وعزبة عرفة مركز طامية، وقرى البرنس وفوز ورحمى وعزبة عاشور مركز اطسا، وقرية الحبون مركز سنورس .



