واشنطن: سنواصل معاقبة إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد

نقلت قناة "العربية" عن المبعوث الأمريكي لشئون إيران براين هوك أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد.



وأوضح هوك أنه خلال عام من العقوبات هوت مبيعات إيران من النفط من 2.5 مليون برميل يوميًا إلى 120 ألفا.



وأكد هوك أن العقوبات الأمريكية على إيران تسببت في انهيار قطاع النفط فيها.



وصنّف "مركز استهداف تمويل الإرهاب" أمس الأربعاء شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الارهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.



وبحسب قناة "العربية"، قررت الدول السبع الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية) تصنيف 25 اسمًا ووقف أي تعاملات مالية معها لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.



ويُعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم. وقد ركَز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي.



يذكر أن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات "الباسيج" الإيرانية، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.



ويُعد ما قام به "مركز استهداف تمويل الإرهاب" من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب موقف موحد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة.