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توك شو

برنامج صباح البلد يحتفي بتخرج دفعتين لورشة ابدأ حلمك على مسرح الشباب.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:21 م
صدى البلد
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آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريًا خاصًا يحتفى به بتخرج دفعتين لورشة «ابدأ حلمك» بمسرح الشباب، حيث أقامت فرقة مسرح الشباب، مساء أمس الأربعاء، حفل تخرج دفعتين من ورشة "ابدأ حلمك" على المسرح العائم بالمنيل بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب.

وقال مدير مسرح الشباب خالد حسان، إن البيت الفنى للمسرح هو بيت الشباب، لافتًا إلى أن المسرح يهتم بالشباب بشكل أساسي وينمى مواهبهم ويحتضنها.

وتابع مدير مسرح الشباب خالد حسان، أن الدفعة الاولى للورشة " ابدأ حلمك" درسوا لمدة عامين وقدموا 3 عروض على خشبة المسرح، مؤكدًا أنه يتم تخريج الدفعة الثانية وفتح باب التقديم للدفعة الثالثة. 

وأوضح مدير مسرح الشباب خالد حسان، أن ورشة " ابدأ حلمك" تفتح باب التقديم لاكتشاف المواهب المسرحية الجديدة، مضيفًا أن التدريب مدته 6 أشهر، من خلال التواصل مع الإعلان بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعى.
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