بعد إعلان الرئيس طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. خبراء: سيؤدى إلى المشاركة الوطنية.. وجذب الاستثمار المباشر.. ويؤكد وعى الدولة بأهمية سوق الأوراق المالية

عن دعوة الرئيس لـ طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. خبير: توسيع لقاعدة الملكية والمشاركة الوطنية

10 مكاسب من طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. تعرف عليها

خبير: طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة دفعة إيجابية للاستثمار غير المباشر

واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الصندوق السيادي لمصر سنعلن عن حجمه إيراداتها مش من فراغ وهنعلن عنه بما يتناسب مع قدرات الدولة المصرية"، مشيرا إلى أن "تلك الشركات أصولها مصرية ولصالح الشعب واقتصاد البلد مش لحد تاني".

بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ ثلاث سنوات، وأنه لا بد أيضًا من طرح شركات القوات المسلحة، في البورصة، ليكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات، حيث أكد خبراء أسواق المال والبورصة أن الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية العامة والمشاركة الوطنية، ولفتوا إلى أن تصريح الرئيس بوجود طروحات خاصة بالقوات المسلحة محفز جدا لنحقيق دفعة إيجابية لعودة المستثمرين مرة أخرى للبورصة المصرية عن طريق تلك الطروحات.قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطرح شركات القوات المسلحة بالبورصة، تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية العامة والمشاركة الوطنية، بعد أن أدركت القيادة السياسية أهمية البورصة المصرية، كمنصة تمويل وتطوير، وإحدى أهم أدوات طرح منتجات استثمارية متنوعة، حيث تستطيع توفير السيولة للمستثمر والمشروع الاستثماري والعائد والدخل للأفراد أيضا.وأوضح سمير رؤوف، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اهتمام القيادة السياسية بالبورصة يدعم زيادة معدلات النمو في الاستثمار ورؤوس الأموال، والذي ينعكس على أداء الشركات لتوفير سيولة كبيرة ومرتقبة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الوعي المالي لعملية الاستثمار في سوق الأسهم، واستغلاله كآلية تمويل سهلة وأرخص من البنوك، وإعادة هيكلة الشركات لتعظيم العائد الإنتاجي والربحي منها.وأضاف خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تستطيع دعم الدولة في إعادة استغلال موارد الدولة غير المستغلة من موارد ومواد خام وأصول راكدة من خلال توفير السيولة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد وتحقيق عائد اقتصادي ومادي على جميع الأطراف الدولة والقطاع الخاص والأفراد، موضحا أن البورصة قادرة على الجمع بين كل هذه الأطراف على منصة التداول وتحقيق المصلحة العامة.من جانبه، قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن اهتمام الرئيس السيسي بالحديث عن البورصة المصرية خطوة إيجابية نحو تفعيل دور حقيقي وبناء واستغلال جيد لدور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.وأضاف ريمون نبيل لـ "صدى البلد"، أن كل الدول المتقدمة باتت تشهد اهتماما ملحوظا بأداء سوق الأسهم كونها واجهة اقتصادية تسويقية للاستثمارات في أي اقتصاد تابعة له.وأشار خبير أسواق المال إلى أن تصريح الرئيس بوجود طروحات خاصة بالقوات المسلحة محفز جدا لنحقيق دفعة إيجابية لعودة المستثمرين مرة أخرى للبورصة المصرية عن طريق تلك الطروحات.وتوقع أن ينتهي عام 2019 على إغلاق إيجابى للمؤشر الرئيسي مخترقا مستوى 15300 نقطة، وهو المقاومة المهمة في الوقت الراهن وقد يقترب من مستوى 16000 نقطة.وعلى صعيد متصل، بثت دعوة الرئيس السيسي لطرح الشركات الحكومية وشركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية حالة من التفاؤل داخل أوساط المستثمرين والعاملين في البورصة المصرية، لما تحمله الدعوة من بشائر لإحدى أهم أدوات الاستثمار غير المباشر في الاقتصاد المصري وهي البورصة المصرية.ويستعرض "صدى البلد"، أهم 10 مكاسب التي تحققها الأطراف تحت مظلة الاقتصاد الوطني من طرح الشركات الحكومية وشركات القوات المسلحة بالبورصة كالتالي:1- توسيع القاعدة الملكية والمشاركة الوطنية .2- توفير السيولة ورأس المال لشركات الدولة.3- تعظيم القوة الإنتاجية ورفع معدلات النمو.4- الاستفادة من تنوع الأطراف المشاركة.5- طرح فرص استثمارية جديدة بالسوق .6- جذب شرائح جديدة للاستثمار بالبورصة.7- تطوير أداء الشركات والارتقاء بها.8- تحقيق أكبر للشفافية ومبادئ الحوكمة.9- نشر ثقافة سوق الأسهم لدى الأفراد.10- مشاركة القطاع الخاص في التنمية.وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يوجد العديد من الطروحات للدولة المصرية في البورصة بمشاركة من شركات القوات المسلحة، وستكون فرصة للمصريين للمشاركة، وشركات القطاع الخاص مرحب بها.وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، إنه لابد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.وأضاف الرئيس السيسي: "أنا مبقولش كلام سياسة، المشروع انتهى وافتتح"، معلقا: "من يريد المشاركة لا يوجد تراخيص أو دراسات جدوى وإحنا شغالين في الموضوع ده من 3 سنين".