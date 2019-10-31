بعد واقعة سيراميكا كليوباترا.. محمد فضل الله: لوائح الفيفا تمنع طرد طبيب الفريق

أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أن المادة الثانية فى لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تمنع حكم المباراة من طرد طبيب أي فريق خارج اللقاء.





كان سعيد حمزة حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والنصر التي أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من مباريات مجموعة القاهرة والقناة في دوري الدرجة الثانية قرر طرد فريد رضوان طبيب فريق سيراميكا ويجلس في المدرجات وأثناء اللقاء تعرض اللاعب حسني زكي لاصطدام قوي وسقط وتعرض لحالة بلع اللسان ليخالف الطبيب قرار الحكم ويقفز من المدرجات ويركض سريعا ويتمكن من إنقاذه قبل أن تدخل سيارة الإسعاف إلى الملعب لتنقل اللاعب إلى أقرب مستشفى.





وقال محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لا يجوز لحكم المباراة طرد الطبيب لأن فى هذا خطورة على اللاعبين

ويهدد سلامة كرة القدم.





تابع محمد فضل الله : للحكم سلطة إصدار أية قرارات للأجهزة الطبية والفنية لكن يحب أن يتأكد من عدم تأثيرها على سلامة كرة القدم والمادة ٢ فى لوائح الاتحاد الدولي جاء من اهداف الفيفا من ضمن بنودها الحفاظ على سلامة كرة القدم ومادة اللعب النظيف

خصصت للحفاظ على سلامة اللاعبين.



