تلاميذ 19 مدرسة يشاركون بمهرجان الأفلام العلمية بمكتبة دمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، مهرجان الافلام العلمية للآطفال للعام الرابع علي التوالي، تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، الذي شهده 322 تلميذا من 19 مدرسة بالمحافظة ، حيث تم عرض الافلام و الورش العلمية ،خلال المهرجان لتحقيق الاستفادة العلمية التفاعلية للأطفال من تلاميذ المدارس بالمحافظة " .



شهد مبني المؤتمرات بالمكتبة، عرض نوعين من الافلام العلمية، أحدهما يناقش موضوع الخلايا العصبية و المخ، والثاني يدور عن عصور الديناصورات مع تطبيق مجموعة من الألعاب و الأنشطة التفاعلية المتعلقة بالفيلم، واداراها هيثم شكري حكواتي ومنسق انشطة أطفال، حيث تم استخدام نظارات VR لتوضيح حياة الديناصورات كطريقة للتعلم التفاعلي مع استخدام كتب 4D.



وتضمن المهرجان ،ورشة عمل عن مناقشة كتاب عن الماء، واهميته، و حالاته بالاضافة لاجراء مسابقات معلومات عامة من اسئلة واجوبة في كافة المجالات، مع توزيع الجوائز علي الطلاب الفائزين، مما ساعد علي تحصيلهم أكبر قدر من المعلومات لديهم مع تنشيط التركيز والانتباه .



ساهم المهرجان فى نادي العلوم بالمكتبة، بتقديم ورشة عمل علمية تدور حول موضوعات الاليكترونيات و التيار الكهربائي و المواد الكيميائية، حيث تم التعرف علي كيفية تشغيل المصعد الكهربائي و الفاكس، و التحذير من مخاطر التعرض للمواد الكيميائية المجهولة بالمنازل، وتم اجراء تجربة علمية امام الطلاب بمزج مادتين كيميائيةـ ليشاهدوا بأعينهم اثار التجربة ، بالاضافة أنه تم التحذير من الطرق الخاطئة لجلوس امام الحاسب الألي او الامساك بالهواتف لفترة طويلة لتجنبها .



علي هامش المهرجان، اقام تلاميذ مدرسة محمد فريد الابتدائية، فقرات استعراضية وفنية علي مسرح الروماني بالمكتبة ،حيث تم عرض فقرة استعراضية عن حب الوطن بعنوان "شفت بعيني"، و فقرة شعرية بعنوان "عبروا الرجال القناة" ، و فقرة غنائية بعنوان " مدرستي يامدرستي" .



يذكر أن المهرجان يستهدف ، الفئات العمرية من 6 – 12 عاما، بهدف كسر حاجز الاهتمام بمشاهدة الأفلام العلمية ، ليتم تبسيط المعلومات في وصولها للأطفال بشكل تفاعلي ،من خلال استخدام الألعاب في توصيل الفكرة العلمية .



