عميد صيدلة طنطا تسلم الميداليات للفائزين بدوري كرة القدم.. صور

كرمت الدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا الفريق الفائز بدوري كرة القدم بالكلية بتسليمه الميداليات الذهبية، ومنح الفريق الثاني الميداليات الفضية.





يذكر أن اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب كلية الصيدلة، نظمت دوري كرة القدم بمشاركة ١٥ فريقا، واستمرت المباريات لمدة ٣ اسابيع بملعب المجمع الطبي، حيث صعد للدور النهائي فريقي" ليبيا " من طلاب الفرقة الثالثة، وفريق "AWM " من طلاب الفرقة الثانية.



