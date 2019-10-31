عميد صيدلة طنطا تسلم الميداليات للفائزين بدوري كرة القدم.. صور

كرمت الدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا الفريق الفائز بدوري كرة القدم بالكلية بتسليمه الميداليات الذهبية، ومنح الفريق الثاني الميداليات الفضية.
يذكر أن اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب كلية الصيدلة، نظمت دوري كرة القدم بمشاركة ١٥ فريقا، واستمرت المباريات لمدة ٣ اسابيع بملعب المجمع الطبي، حيث صعد للدور النهائي فريقي" ليبيا " من طلاب الفرقة الثالثة، وفريق "AWM " من طلاب الفرقة الثانية.
وضم الفريق الفائز بالدوري محمد أنس، محمد السيد، محمد الغول احمد عزام، عمر عموش، أحمد غريب، ومحمد إبراهيم.
حضر التكريم الدكتورة أمل كباش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مني الأعصر منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، ومسئولو رعاية الشباب ، وحشد من الطلبة والطالبات.