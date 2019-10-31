Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد صيدلة طنطا تسلم الميداليات للفائزين بدوري كرة القدم.. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:40 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على
كرمت الدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا الفريق الفائز بدوري كرة القدم بالكلية بتسليمه الميداليات الذهبية، ومنح الفريق الثاني الميداليات الفضية.

يذكر أن اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب كلية الصيدلة، نظمت دوري كرة القدم بمشاركة ١٥ فريقا، واستمرت المباريات لمدة ٣ اسابيع بملعب المجمع الطبي، حيث صعد للدور النهائي فريقي" ليبيا " من طلاب الفرقة الثالثة، وفريق "AWM " من طلاب الفرقة الثانية. 

وضم الفريق الفائز بالدوري محمد أنس، محمد السيد، محمد الغول احمد عزام، عمر عموش، أحمد غريب، ومحمد إبراهيم.

حضر التكريم الدكتورة أمل كباش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مني الأعصر منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، ومسئولو رعاية الشباب ، وحشد من الطلبة والطالبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورة تعريفية لاستقبال الطلاب الجدد بصيدلة طنطا

افتتاح منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة بطنطا.. صور

نائب رئيس جامعة طنطا يشارك طلاب الصيدلة فعاليات الدورة التأهيلية للطلاب الجدد

معرض للمنتجات اليدوية لطلاب صيدلة طنطا

ترشيحاتنا

أخبار الفن| أول رد فعل من فلوكس بعد الهجوم عليه.. ورامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذانها

بحضور سعاد حسني ونادية لطفي.. ردود صادمة من الجمهور على صورة مفيد فوزي بحفل زفافه.. شاهد

جمال لا يوصف.. منة فضالى تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور.. شاهد

أفضل الأعمال في شهر مولد النبي.. علي جمعة يكشف عنها

10 رسائل للشعب والقطاع الخاص والإعلام.. تعرف على أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي

دون استئذانها.. رامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم.. والأخيرة ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية في مصر.. صور

عقار الإسكندرية المائل .. المحافظ يتفقد منطقة الورديان وصرف إعانات عاجلة ..صور