ليلي عبد المجيد : مصداقية الإعلام توقف الأخبار المزيفة

أكدت الدكتورة ليلي عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام، ان مصداقية الإعلام هي العامل الأساسي لوقف الاخبار المزيفة، موضحة أن المشاهد لن يتجه للاخبار المزيفة طالما هناك إعلام يثق به.



وأضافت استاذة الإعلام ، خلال كلمتها بندوة "فبركة الأخبار والأمن المجتمعى فى الوطن العربى"، أن قضية فبركة الأخبار مهمة ويجب علينا أولا التفريق بينها وبين الإعلام الحقيقي حتي نستطيع مواجهتها، موضحة أن القضية مجتمعية وتؤثر على أمن المجتمع وممكن أن تصل بنا إلى حالة من الإحباط واليأس مما يجعل الشعوب عرضة لهزة نفسية .





وتابعت استاذ كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، أن الندوة الحالية بداية لورش عمل لها أنشطة مختلفة يقودها الطلاب للعمل معا للتوعية والانطلاق من كلية الاعلام لباقى كليات الجامعة الأخرى.