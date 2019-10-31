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أخبار العالم

وضع علامات على منتجات إسرائيل.. قرار أوروبي وشيك ضد الاحتلال

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:25 م
وضع علامات على منتجات
وضع علامات على منتجات إسرائيل
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سمر صالح
تشعر إسرائيل بالقلق من قرار محكمة متوقع ينص في القانون على مطالبة الدول الأوروبية بوضع علامات على المنتجات الإسرائيلية المصنوعة في المستوطنات.

من المقرر أن تصدر محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي قرارها النهائي في 12 نوفمبر، بشأن القضية التي بدأت عندما استأنف مستوطن صاحب مصنع للخمرة في الضفة الغربية ومجموعة مناصرة لإسرائيل على قرار محكمة فرنسية قرر أنه لا يمكن تصنيف الخمور التي ينتجها المستوطنون على أنها صنعت في إسرائيل.

ومن المتوقع أن تقرر محكمة الاتحاد الأوروبي أنه على السلع الاستيطانية أن تشير إلى أنها أنتجت في المستوطنات ، وليس في إسرائيل.

ولا يمكن الاستئناف على قرار المحكمة وسيكون ملزمًا قانونيًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن الناحية العملية، سيسمح ذلك لأي ناشط مؤيد للفلسطينيين باتخاذ خطوات قانونية ضد منتجات الضفة الغربية التي تم وصفها بأنها صنعت في إسرائيل، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون هذا الأسبوع.

علاوة على ذلك، تخشى تل ابيب من أن يؤدي الحكم الى تراجع الشركات الأوروبية التي تدرس حاليًا ما إذا كانت ستستورد المنتجات الاستيطانية، ما يمكن أن يلحق الضرر بالمصدرين الإسرائيليين.
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