الزمالك يتوجه إلى 6 أكتوبر لبدء معسكر مغلق.. وهؤلاء يغيبون

تحركت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، متوجهة الي السادس من اكتوبر من أجل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القاطنة بالمنطقة هناك.



ويستمر معسكر الفريق حتي يوم الاثنين المقبل ، حيث سينتهي بمران صباحي في ذلك اليوم بملعب التدريب المخصص بالمعسكر.



ويشهد المعسكر انتظام كافة اللاعبين ، باستثناء رباعي المنتخب الأولمبي وهم: الحارس محمد صبحي و محمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفى محمد ،وذلك بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب استعدادا لخوض امم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .



كذلك سيغيب فرجاني ساسي بسبب حصوله على راحة إضافية من قبل ميتشو المدير الفني ، ومحمود عبدالعزيز الذي يخضع لجراحة الرباط الصليبي بألمانيا ، كما سيتخلف عن المعسكر خالد بوطيب الذي يخضع لفحوصات بألمانيا للاطمئنان عليه .

