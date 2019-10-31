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رياضة

الزمالك يتوجه إلى 6 أكتوبر لبدء معسكر مغلق.. وهؤلاء يغيبون

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:22 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
تحركت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، متوجهة الي السادس من اكتوبر من أجل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القاطنة بالمنطقة هناك.

ويستمر معسكر الفريق حتي يوم الاثنين المقبل ، حيث سينتهي بمران صباحي في ذلك اليوم بملعب التدريب المخصص بالمعسكر.

ويشهد المعسكر انتظام كافة اللاعبين ، باستثناء رباعي المنتخب الأولمبي وهم: الحارس محمد صبحي و محمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفى محمد ،وذلك بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب استعدادا لخوض امم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

كذلك سيغيب فرجاني ساسي بسبب حصوله على راحة إضافية من قبل ميتشو المدير الفني ، ومحمود عبدالعزيز الذي يخضع لجراحة الرباط الصليبي بألمانيا ، كما سيتخلف عن المعسكر خالد بوطيب الذي يخضع لفحوصات بألمانيا للاطمئنان عليه .
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