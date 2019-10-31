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أخبار البلد

منظمة خريجي الأزهر بالدقهلية: نعمل على نشر القيم وترسيخ الوسطية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:28 م
صدى البلد
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محمد شحتة
عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالدقهلية اجتماعه الدوري باشراف الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، رئيس فرع المنظمة، وأبدى جميع أعضاء المجلس سعادتهم لتعظيم الاستفادة من مؤسسات الأزهر وعلمائه لنشر القيم وترسيخ الوسطية.

وقرر المجتمعون عقد عدة ندوات عن وسائل الاتصال الحديثة بين الإيجابيات والسلبيات بكلية اللغة العربية و المنطقة الأزهرية وكلية الدراسات الإسلامية، وعقد احتفالية كبري بمناسبة المولد النبوي الشريف بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة، ومنح جوائز لطلبة وطالبات منحة طلائع الإيمان، والوعاظ والأئمة المشاركين بفاعلية كبيرة في أنشطة المنظمة خلال العام .

وأشاد الحضور بالدور الذي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بفروعها بالداخل والخارج والتي ساهمت في تصحيح المفاهيم ومحاربة التطرف والإرهاب وحرصها على توعية الشباب وجمعهم تحت مظلة الأزهر الشريف بوسطيته واعتداله. 

حضر الاجتماع كل من، الدكتور فتحي الباز نائب رئيس فرع المنظمة بالدقهلية، الدكتور سيد الجنيدي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية، الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، الشيخ محمد عبدالبديع مدير منطقة وعظ الدقهلية ، الدكتور إبراهيم الأسناوي عميد كلية اللغة العربية للبنين بالمنصورة ، الدكتور سعد شلبى عميد كلية أصول الدين بالمنصورة ، الدكتور ناهد يوسف عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة ، الدكتورة فاطمة كشك المشرف العام على فرع المنظمة بالدقهلية ، سليمان البحراوي المنسق الاداري لفرع المنظمة بالدقهلية ، إيمان عبدالمولى المنسق الإعلامي لفرع المنظمة بالدقهلية.
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