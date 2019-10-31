منظمة خريجي الأزهر بالدقهلية: نعمل على نشر القيم وترسيخ الوسطية

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالدقهلية اجتماعه الدوري باشراف الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، رئيس فرع المنظمة، وأبدى جميع أعضاء المجلس سعادتهم لتعظيم الاستفادة من مؤسسات الأزهر وعلمائه لنشر القيم وترسيخ الوسطية.





وقرر المجتمعون عقد عدة ندوات عن وسائل الاتصال الحديثة بين الإيجابيات والسلبيات بكلية اللغة العربية و المنطقة الأزهرية وكلية الدراسات الإسلامية، وعقد احتفالية كبري بمناسبة المولد النبوي الشريف بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة، ومنح جوائز لطلبة وطالبات منحة طلائع الإيمان، والوعاظ والأئمة المشاركين بفاعلية كبيرة في أنشطة المنظمة خلال العام .





وأشاد الحضور بالدور الذي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بفروعها بالداخل والخارج والتي ساهمت في تصحيح المفاهيم ومحاربة التطرف والإرهاب وحرصها على توعية الشباب وجمعهم تحت مظلة الأزهر الشريف بوسطيته واعتداله.



