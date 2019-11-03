فيديوجراف| ما نوع سيارة حمو بيكا باهظة السعر

نشر المغني الشعبي حمو بيكا فيديو على موقع الفيس بوك يظهر فيه بجوار سيارته التى يبدأ ثمنها من حوالى 800 ألف جنيه مصرى.



سيارة بيكا من نوع مرسيدس CLA موديل 2020 ذات لون أصفر، حيث اشتراها من أحد متاجر السيارات فى محافظة الإسكندرية حسبما كشف بنفسه عن ذلك فى الفيديو.



ونستعرض المزيد من المعلومات من خلال الفيديوجراف التالي.