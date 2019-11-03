Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| ما نوع سيارة حمو بيكا باهظة السعر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:07 ص
صدى البلد
Advertisements
منار شعبان
نشر المغني الشعبي حمو بيكا فيديو على موقع الفيس بوك يظهر فيه بجوار سيارته التى يبدأ ثمنها من حوالى 800 ألف جنيه مصرى.

سيارة بيكا من نوع مرسيدس CLA موديل 2020 ذات لون أصفر، حيث اشتراها من أحد متاجر السيارات فى محافظة الإسكندرية حسبما كشف بنفسه عن ذلك فى الفيديو.

ونستعرض المزيد من المعلومات من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف | بطل فيلم همام في أمستردام يعود بمسرحية هولندية

فيديوجراف| كل ما تريد معرفته عن مدرسة صناعة المجوهرات والحلى

فيديوجراف |بعد الحادث.. المهن الموسيقية تهاجم حكيم

أسعار سيارات مرسيدس اليوم في مصر

فيديوجراف| معلومات عن كتابي connect وconnect plus لنظام التعليم الجديد

فيديوجراف| أسرة محمد هنيدي لأول مرة على السجادة الحمراء

ترشيحاتنا

جاسوس إيراني يورطه.. ترامب يتلقى ملايين الدولارات من أردوغان لتلميع صورته

أخبار الرياضة ليلا .. كهربا صانع الأزمات.. نجم الأهلي لـ رئيس الزمالك: من أمن العقاب أساء الأدب

دعاء جلب الرزق.. أدعية وأذكار رددها تجلب المال وتقضي الدين

سمية الخشاب: أحمد سعد بيعمل شغل عصابات وبلطجية ضدي.. فيديو

سيدة البحر السعودي يحصد التانيت البرونزى لـ أيام قرطاج السينمائية

الجماهير كلمة السر .. كيفية حجز تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 سنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة

الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد

حاصرته العشوائيات.. إطلاق أكبر مشروع ترميم لإعادة قصر محمد علي الأثري في شبرا