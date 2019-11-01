فتح باب التقدم لمشروع أكشاك وعربات شارع 7/3 ببورسعيد .. اعرف الشروط والمطلوب

أصدر اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرار بناء على طلب النائبة سعاد عبد الفتاح المصرى بأعادة فتح باب التقديم لأكشاك والعربات شارع 3/7 خلف حديقة المنتزه .



وحدد المحافظ فترة تلقى الطلبات للمرة الثانية للمشروع من 31/10/2019 وحتى 10/11/2019 وبنفس الشروط السابقة



كانت المحفظة قررت فتح الباب المرة الاولى بشروط خاصة للشباب تضمنت



• ان يكون المتقدم حاصل علي مؤهل بحد أدني متوسط



• الا يكون المتقدم لديه سجل تجاري



• الا يكون قد حصل علي وظيفه



• ان يكون من مواليد بورسعيد



• الا يتعدي عمر المتقدم ٣٥ عامًا



• ان يكون المتقدمون من الشباب قد ادوا الخدمه العسكريه (قدوه حسنه علي الاقل)



• ان يكون المتقدمات من الفتيات قد حصلن علي الخدمه العامه



وعلى السادة الراغبين تقديم المستندات التاليه :



• صوره البطاقه



• صوره شهاده الميلاد



• صوره الموهل الجامعي والحصول علي شهاده الخدمه العسكريه للشباب و صوره من الخدمه العامه للفتيات .



• ان يتم تقديم فيش جنائي



وشددت محافظة بورسعيد على ان يتم ملء البيانات الخاصة بالمتقدمين من خلال الرابط الاتيhttp://www.portsaid.gov.eg/request/car2019.aspx الكترونيًا على أن يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة عند تحديد موعد المقابلة الشخصية

