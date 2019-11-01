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محافظات

فتح باب التقدم لمشروع أكشاك وعربات شارع 7/3 ببورسعيد .. اعرف الشروط والمطلوب

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
فتح باب التقدم لمشروع
فتح باب التقدم لمشروع أكشاك وعربات شارع 7/3 ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أصدر اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرار بناء على طلب النائبة سعاد عبد الفتاح المصرى بأعادة فتح باب التقديم لأكشاك والعربات شارع 3/7 خلف حديقة المنتزه .

وحدد المحافظ فترة تلقى الطلبات للمرة الثانية للمشروع من 31/10/2019 وحتى 10/11/2019 وبنفس الشروط السابقة

كانت المحفظة قررت فتح الباب المرة الاولى بشروط خاصة للشباب تضمنت

• ان يكون المتقدم حاصل علي مؤهل بحد أدني متوسط

• الا يكون المتقدم لديه سجل تجاري

• الا يكون قد حصل علي وظيفه

• ان يكون من مواليد بورسعيد

• الا يتعدي عمر المتقدم ٣٥ عامًا

• ان يكون المتقدمون من الشباب قد ادوا الخدمه العسكريه (قدوه حسنه علي الاقل)

• ان يكون المتقدمات من الفتيات قد حصلن علي الخدمه العامه

وعلى السادة الراغبين تقديم المستندات التاليه :

• صوره البطاقه

• صوره شهاده الميلاد

• صوره الموهل الجامعي والحصول علي شهاده الخدمه العسكريه للشباب و صوره من الخدمه العامه للفتيات .

• ان يتم تقديم فيش جنائي

وشددت محافظة بورسعيد على ان يتم ملء البيانات الخاصة بالمتقدمين من خلال الرابط الاتيhttp://www.portsaid.gov.eg/request/car2019.aspx الكترونيًا على أن يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة عند تحديد موعد المقابلة الشخصية
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