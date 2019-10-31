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سيارات

هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف
اختبرت هيونداي الفئة الرياضية من الـ SUV الصغيرة كونا N في حلبة نوربرجرنج الألمانية حيث حصلت السيارة الجديدة على لمسات رياضية تميزها عن الفئة الأساسية.

سوف تحصل كونا N على تصميم رياضي للصدامات الأمامية والخلفية وتم الإستغناء عن كشافات الضباب الأمامية لتصبح كمداخل للهواء, وفي الخلف سيأتي الصدام الخلفي بمشتت هواء يقع بين مخرجي العادم. وكذلك العتبات الجانبية جاءت بزوائد رياضية. وستزود بجنوط أكبر حجمًا ومكابح رياضية أقوى من الفئة الأساسية. وسيتم ترقية نظام التعليق والتوجيه ليصبحان ذا طابع رياضي يتماشى مع هوية هذه الفئة.

أما على صعيد المحرك فإنه من المتوقع أن تزود كونا N بنفس المحرك المتواجد على هيونداي فيلوستر المكون من 4 سلندر تيربو سعة 2 لتر يولد أحصنة تتراوح بين 246 إلى 275 حصان.

ما زال مبكرًا موعد الكشف الرسمي عن السيارة حيث يشير المصدر إلى وقت ما في عام 2021 لتصل للأسواق كموديل 2022.
هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور
هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور
هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور
هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور
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